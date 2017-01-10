Минобороны РФ считает бредом названные в СМИ причины гибели Ту-154

Москва, 10 января. Министерство обороны России опровергает появившиеся в СМИ сообщения о якобы установленных причинах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания…Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования», — сообщил Конашенков.

Представитель министерства также напомнил, что комиссия по расследованию крушения самолета в настоящее время продолжает свою работу.

Напомним, 25 декабря военный самолет Ту-154 с 92 людьми на борту, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Жертвами авиакатастрофы стали участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные.

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