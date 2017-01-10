Глава СПЧ назвал Путина примером сдержанного политика

Москва, 10 января. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал мировых политиков к сдержанной полемике.

Он напомнил, что опубликованный в социальных сетях пост о главном редакторе «Кавказского узла» Григории Шведове вызвал резкую реакцию со стороны представителя ОБСЕ Дуньи Миятович и Европейской федерации журналистов.

Федотов считает, что политикам следует быть более сдержанным и брать пример с российского президента Владимира Путина. Он также подчеркнул, что «любые провокационные публикации» создают повод для критики России.

Федотов вспомнил слова Путина о том, что люди, занимающие высокие должности в государстве и в мире, должны нести ответственность за свои слова.

Как писала Газета.Ru, главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов обратился в полицию после публикации поста спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в социальной сети Instagram. Магометов в социальной сети заявил, что «псу Шведу» нужно «язык укоротить».