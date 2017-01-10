Упавший на рельсы в московском метро мужчина получил страшные травмы

Москва, 10 января. Падение пассажира на рельсы в столичном метрополитене парализовало движение поездов от «Сокольников» до « Бульвара Рокоссовского»

Сегодня утром в метрополитене Москвы произошел инцидент — один из пассажиров упал на рельсы. По данным пресс-службы столичного метро движение поездов от «Сокольников» до « Бульвара Рокоссовского» было прекращено с 8-10 до 8-16. Отметим, что пассажир, упавший на рельсы, получил множественные переломы, пишет газета «Известия». Его обнаружил машинист электропоезда на перегоне между двумя станциями Сокольнической линии подземки.