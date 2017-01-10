FAN-TV Лента новостей
Упавший на рельсы в московском метро мужчина получил страшные травмы
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро мужчина получил страшные травмы

Сегодня 12:15
109

Упавший на рельсы в московском метро мужчина получил страшные травмы

Москва, 10 января. Падение пассажира на рельсы в столичном метрополитене парализовало движение поездов от «Сокольников» до « Бульвара Рокоссовского»

Сегодня утром в метрополитене Москвы произошел инцидент — один из пассажиров упал на рельсы. По данным пресс-службы столичного метро движение поездов от «Сокольников» до « Бульвара Рокоссовского» было прекращено с 8-10 до 8-16. Отметим, что пассажир, упавший на рельсы, получил множественные переломы, пишет газета «Известия». Его обнаружил машинист электропоезда на перегоне между двумя станциями Сокольнической линии подземки. 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

Сегодня 12:17
158

Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сегодня 11:48
262

Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Сегодня 11:13
114

Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

Сегодня 11:07
1121

Идейные черепомерки: Роман Носиков о победе морали как варианте Конца Света

Сегодня 10:28
278
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Газпром» объяснил свой рекорд по поставкам газа эффектом «Северного потока-2»

12:43

Семилетняя школьница пострадала в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге

12:41

Чиновники МЭР и Росимущества дали показания против Улюкаева

12:36

Минфин РФ: Проект о финансовом омбусмене будет сильно изменен

12:35

Обитателей Альфа Центавра разоблачит крупейший европейский телескоп

12:34

Следствие по делу Улюкаева продлено до 15 мая

12:30

Ангарский маньяк признался в пяти десятках новых убийств

12:22

Штаб АТО обнаружил зацепки в деле исчезновения трех бойцов ВСУ в Донбассе

12:22

Минкомсвязь сравнило высокое место России в «рейтинге кибервойск» со встречей динозавра

12:21

Бывший президент ФРГ Херцог скончался в возрасте 82 лет

12:20

ВКС РФ поддержали наступление САР против ИГИЛ около авиабазы Тияс

12:17

Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

12:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 10 января 2017 12:30: Сирийская армия обстреливает позиции боевиков, ИГ казнит мирного жителя в Ракке
Читать
Закрыть