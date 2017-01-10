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Володин объяснил, что мешает диалогу России и ПАСЕ
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    Володин объяснил, что мешает диалогу России и ПАСЕ

    12:02  10 Января 2017
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    Володин объяснил, что мешает диалогу России и ПАСЕ

    Москва, 10 января. Россия выступает за диалог с ПАСЕ, но лишение голоса делает ее участие в ассамблее бессмысленным, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

    «Мы за диалог, мы за участие, — констатировал спикер Государственной думы, — но участвовать в парламентской ассамблее, где лишают права голоса (Россию. — Прим. ФАН), смысла нет».

    Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ лишила российскую делегацию права голосовать на сессии из-за ситуации вокруг Крыма.

    Ранее Володин сообщил, что председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт прибудет в Москву с официальным визитом в начале января текущего года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #вячеслав володин
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