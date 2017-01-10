Володин объяснил, что мешает диалогу России и ПАСЕ

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Москва, 10 января. Россия выступает за диалог с ПАСЕ, но лишение голоса делает ее участие в ассамблее бессмысленным, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Мы за диалог, мы за участие, — констатировал спикер Государственной думы, — но участвовать в парламентской ассамблее, где лишают права голоса (Россию. — Прим. ФАН), смысла нет».

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ лишила российскую делегацию права голосовать на сессии из-за ситуации вокруг Крыма.

Ранее Володин сообщил, что председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт прибудет в Москву с официальным визитом в начале января текущего года.