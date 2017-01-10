Путин распорядился отремонтировать дорогу в отрезанное от мира уральское село

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Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин во вторник дал распоряжение отремонтировать дорогу в село Серебрянка, расположенное в Свердловской области, которое в прошлом году оказалось буквально отрезано от внешнего мира из-за распутицы.

Внимание главы государства на проблему Серебрянки обратили уральские журналисты. По их словам, проживающие в селе старики в прошлый раз были вынуждены брать продукты в долг, поскольку не могли добраться по дороге до Тагила и получить деньги.

«Губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил — Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что дорога в поселок Серебрянка будет сделана. Он отметил, что местные власти уже выделили на эти цели 11 млн рублей, передает портал Ura.Ru.