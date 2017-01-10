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Глава СПЧ предложил провести эксперимент по выселению должников из квартир
Общество

Глава СПЧ предложил провести эксперимент по выселению должников из квартир

Сегодня 11:58
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Глава СПЧ предложил провести эксперимент по выселению должников из квартир

Москва, 10 января. На данный момент не вполне ясно, насколько эффективен будет предложенный министерством юстиции законопроект, предусматривающий выселение должников из единственного жилья, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Его предложение заключается в том, чтобы провести пробный эксперимент с применением данной законодательной нормы в одном из регионов России.

«Прежде чем вносить такой законопроект, надо понять, как он будет реализовываться на практике. Сегодня это выглядит как искусственно построенная схема, — уверен Михаил Федотов. — Я бы считал правильным реализовать такой пилотный проект в одном из субъектов Российской Федерации. Иначе потом выяснится, что закон не учитывает одного, другого, третьего, а нам будут обещать закон поправить, а люди будут страдать».

Глава Совета по правам человека предложил не забывать, что семья и дети должника не должны расплачиваться за его ошибки. «И не будем забывать, что Россия по Конституции — социальное государство», — заявил Федотов.

Напомним, как сообщало ранее агентство Ura.ru, в Минюсте разработали законопроект, предусматривающий лишение должника его единственного жилья — в случае, если его площадь значительно превышает установленные нормы.

комментарии
Валентин Меликов
#михаил федотов
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