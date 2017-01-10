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Ученые разрушили стереотип о вреде сидячего образа жизни
Общество

Ученые разрушили стереотип о вреде сидячего образа жизни

Сегодня 12:02
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Ученые разрушили стереотип о вреде сидячего образа жизни

Вашингтон, 10 января. В обществе сильно преувеличивают негативные последствия сидячего образа жизни. В этом убедились американские ученые, которые провели эксперимент продолжительностью 16 лет с участием 5 тыс. человек.

Исследователи поделили добровольцев на две группы и выдали им инструкции. Участникам первой группы порекомендовали почаще двигаться и проявлять физическую активность. Участники второй группы, напротив, преимущественно вели сидячий образ жизни. Проанализировав записи в дневниках всех добровольцев, ученые пришли к выводу, что малоподвижный образ жизни не приводит к преждевременной смерти и не оказывает губительное влияние на здоровье.

Ранее британские ученые выяснили, что ряд физических упражнений может сделать человека счастливее. По их мнению, даже скромная двигательная активность значительно подымает жизненный тонус и настроение. 

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Ксения Тасманова
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