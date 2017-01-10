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Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях
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Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сегодня 11:48
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Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сенаторы Соединенных Штатов во вторник, 10 января, собираются объявить о «всеобъемлющих» санкциях в отношении Российской Федерации в связи с «вмешательством» в ходе предвыборной гонки в США. Об этом передает агентство Reuters. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о действиях членов Конгресса и возможности усиления антироссийских санкций.

Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

О «всеобъемлющих» санкциях объявили республиканец Джон Маккейн, а также представители Демократической партии Роберт Менендес и Бен Кардин. Более того, еще один сенатор Линдси Грэм накануне, 9 января, и вовсе заявил, что необходимо дать новоизбранному президенту США Дональду Трампу возможность «заставить Россию заплатить за вмешательство» в американские выборы. Он подчеркнул, что те члены партии, кто сомневается в причастности РФ к кибератакам, «не патриоты и не республиканцы».

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«Уходящая администрация США пытается всеми силами осложнить новой процесс нормализации отношений с Россией. Хакерские атаки в данном случае — идеальная и единственная тема, которую власти США еще не до конца задействовали. Понятно, что разговоры о том, что якобы Россия по личному указанию Путина повлияла на конечный итог выборов в США — очевидный бред сивой кобылы. Но, как говорил классик пропаганды, чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Тем более, что кибервойны действительно в последние годы стали серьезным компонентом глобальных и локальных противостояний во всем мире, и свалить все промахи на мифических хакеров — звучит вполне правдоподобно, особенно в свете нагнетаемой в последние годы антироссийской истерии. С другой стороны, эти обвинения имеют вторую цель — продемонстрировать шаткость победы Трампа. Поставить ее под сомнение. Не оспорить, нет, на это они не решились, это привело бы к непредсказуемым последствиям», — пояснил ФАН политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Но, заметил эксперт, проигравшая сторона пытается как бы повесить над избранным президентом «дамоклов меч», создать механизм его потенциального отстранения от должности в случае нахождения неопровержимых доказательств его нелегитимности, тем самым ограничив Трампу свободу действий. Это будет его ахиллесова пята, которую постоянно придется прикрывать.

«Введение всеобъемлющего пакета санкций вкупе с принятием акта, подобного тому, что был принят после 11 сентября 2001, развязало руки администрации Буша не только на Ближнем Востоке, но и позволило изрядно закрутить гайки и в самих Штатах. Принятие нынешнего акта будет очередной, но, скорее всего, последней миной замедленного действия под Трампом. И при этом самой серьезной. Если предновогодние указы Обамы о новых санкциях против России Трамп может отменить собственным указом, то с законами, проведенными через Конгресс, будет сложнее. Тем более, учитывая, что Трамп пока не имеет устойчивого влияния даже на республиканское большинство. Кроме того, его противники могут провести через Конгресс закон о моратории на отмену антироссийских санкций, который вполне может стать частью предлагаемого акта. Или что-нибудь еще эдакое. Пространство для маневра у них пока огромное. А вот времени мало. Посмотрим, как поведут себя конгрессмены. От их поведения сегодня будет зависеть то, насколько быстро и безболезненно Трампу удастся обезвредить минное поле, оставленное Обамой», — резюмировал Дмитрий Родионов.

комментарии
Илья Муромский
#дмитрий родионов
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