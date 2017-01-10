Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сенаторы Соединенных Штатов во вторник, 10 января, собираются объявить о «всеобъемлющих» санкциях в отношении Российской Федерации в связи с «вмешательством» в ходе предвыборной гонки в США. Об этом передает агентство Reuters. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о действиях членов Конгресса и возможности усиления антироссийских санкций.

О «всеобъемлющих» санкциях объявили республиканец Джон Маккейн, а также представители Демократической партии Роберт Менендес и Бен Кардин. Более того, еще один сенатор Линдси Грэм накануне, 9 января, и вовсе заявил, что необходимо дать новоизбранному президенту США Дональду Трампу возможность «заставить Россию заплатить за вмешательство» в американские выборы. Он подчеркнул, что те члены партии, кто сомневается в причастности РФ к кибератакам, «не патриоты и не республиканцы».

Читайте также: Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

«Уходящая администрация США пытается всеми силами осложнить новой процесс нормализации отношений с Россией. Хакерские атаки в данном случае — идеальная и единственная тема, которую власти США еще не до конца задействовали. Понятно, что разговоры о том, что якобы Россия по личному указанию Путина повлияла на конечный итог выборов в США — очевидный бред сивой кобылы. Но, как говорил классик пропаганды, чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Тем более, что кибервойны действительно в последние годы стали серьезным компонентом глобальных и локальных противостояний во всем мире, и свалить все промахи на мифических хакеров — звучит вполне правдоподобно, особенно в свете нагнетаемой в последние годы антироссийской истерии. С другой стороны, эти обвинения имеют вторую цель — продемонстрировать шаткость победы Трампа. Поставить ее под сомнение. Не оспорить, нет, на это они не решились, это привело бы к непредсказуемым последствиям», — пояснил ФАН политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Но, заметил эксперт, проигравшая сторона пытается как бы повесить над избранным президентом «дамоклов меч», создать механизм его потенциального отстранения от должности в случае нахождения неопровержимых доказательств его нелегитимности, тем самым ограничив Трампу свободу действий. Это будет его ахиллесова пята, которую постоянно придется прикрывать.

«Введение всеобъемлющего пакета санкций вкупе с принятием акта, подобного тому, что был принят после 11 сентября 2001, развязало руки администрации Буша не только на Ближнем Востоке, но и позволило изрядно закрутить гайки и в самих Штатах. Принятие нынешнего акта будет очередной, но, скорее всего, последней миной замедленного действия под Трампом. И при этом самой серьезной. Если предновогодние указы Обамы о новых санкциях против России Трамп может отменить собственным указом, то с законами, проведенными через Конгресс, будет сложнее. Тем более, учитывая, что Трамп пока не имеет устойчивого влияния даже на республиканское большинство. Кроме того, его противники могут провести через Конгресс закон о моратории на отмену антироссийских санкций, который вполне может стать частью предлагаемого акта. Или что-нибудь еще эдакое. Пространство для маневра у них пока огромное. А вот времени мало. Посмотрим, как поведут себя конгрессмены. От их поведения сегодня будет зависеть то, насколько быстро и безболезненно Трампу удастся обезвредить минное поле, оставленное Обамой», — резюмировал Дмитрий Родионов.