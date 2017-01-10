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После освобождения Алеппо от боевиков идет зачистка пригородов Дамаска
Политика

После освобождения Алеппо от боевиков идет зачистка пригородов Дамаска

Сегодня 13:53
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После освобождения Алеппо от боевиков идет зачистка пригородов Дамаска

Москва, 10 января. Пригороды столицы Сирии Дамаска почти полностью освобождены от террористов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Он отметил, что крупные формирования удалось разбить в районах Хамы и Хомса.

«От боевиков очищена провинция Латакия, завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны», — сказал Герасимов.

Кроме того, были освобождены Алеппо и Эль-Карьятейн, имеющие ключевое значение, напомнил начальник Генштаба.

Как сообщает НСН, на западе Дамаска к перемирию присоединились более 700 боевиков. Контролируемые ими населенные пункты полностью перешли под контроль правительственных сил.

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Катерина Михайлиди
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