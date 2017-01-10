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Труп полицейского нашли в служебном кабинете в Тверской области
Происшествия

Труп полицейского нашли в служебном кабинете в Тверской области

Сегодня 11:52
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Труп полицейского нашли в служебном кабинете в Тверской области

Тверь, 10 января. Труп полицейского с признаками суицида обнаружили в служебном кабинете в здании ОМВД в поселке Сонково в Тверской области. По факту ЧП начата доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, тело полицейского обнаружили в служебном кабинете утром 9 января. В ведомстве подчеркнули, что на трупе были обнаружены «признаки суицида», однако точная причина смерти будет установлена после экспертизы. 

Сейчас следователи провели осмотр служебного кабинета и опросили родственники погибшего. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Ярослава Замысловатова
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