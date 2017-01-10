Труп полицейского нашли в служебном кабинете в Тверской области

Тверь, 10 января. Труп полицейского с признаками суицида обнаружили в служебном кабинете в здании ОМВД в поселке Сонково в Тверской области. По факту ЧП начата доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, тело полицейского обнаружили в служебном кабинете утром 9 января. В ведомстве подчеркнули, что на трупе были обнаружены «признаки суицида», однако точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Сейчас следователи провели осмотр служебного кабинета и опросили родственники погибшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.