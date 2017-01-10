Первые случаи заболевания вирусом Зика зафиксированы в Анголе

Луанда, 10 января. В Анголе зафиксированы два первых случая заражения смертельным вирусом Зика.

По информации министерства здравоохранения южноафриканской страны, вирус обнаружили у путешественника из Франции, а также жителя столицы Анголы. Руководитель департамента гигиены Эусебио Мануэль сообщил, что французский турист уехал из страны 60 дней назад.

Также он добавил, что второй случай был зафиксирован на прошлой неделе у местного жителя. В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении, пишет газета «Известия».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в ноябре прошлого года сообщила, что вирус Зика не является угрозой для здоровья человечества после его вспышки в латиноамериканских странах.