Чемпион Европы по боксу погиб в жутком ДТП с грузовиком на кемеровской трассе

Кемерово, 10 января. Три человека, включая чемпиона Европы по боксу Дениса Янкина, погибли в страшном ДТП на трассе в Кемеровской области. На 16-м км дороги «Чугунаш — Шерегеш» столкнулись Lada Granta и вахтовый грузовик «Урал».

Предварительно установлено, что 28-летний водитель легковушки не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров Lada. Все обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняются, отметили в пресс-службе ГУ МВД по области.

«Денис Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии — их друг, приезжавший в гости», — приводит ТАСС сообщение администрации поселка Шерегеш.