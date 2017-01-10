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Возраст имеет значение: ученые рассказали о динамике изменений пениса
Общество

Возраст имеет значение: ученые рассказали о динамике изменений пениса

Сегодня 11:31
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Вашингтон, 10 января. Американский ученый заявил, что с возрастом размер мужского достоинства меняется.

Исследователь Брайан Стекснер из Института мужского здоровья в Джерси рассказал, что с возрастом клетки организма теряют коллаген. Из-за этого некоторые части человеческого тела могут терпеть изменения. По мнению специалиста, на размер мужского полового органа также влияет лишний жир в области живота. Это делает го визуально меньше.

Как пишут американские СМИ, с возрастом на этой части тела появляется рубцовая ткань. Также у сильной половины человечества растет риск заболеть раком простаты. Чаще всего эти заболевания поражают органы мужчин, которые любят загорать нагишом.

Ранее ученые выяснили, как секс влияет на укрепление здоровья. 

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Алия Шарафутдинова
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