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Бомжи-кочегары подожгли паровоз-памятник в Новокузнецке
Происшествия

Бомжи-кочегары подожгли паровоз-памятник в Новокузнецке

Сегодня 11:44
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Бомжи-кочегары подожгли паровоз-памятник в Новокузнецке

Новокузнецк, 10 января. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь внутри паровоза-памятника, расположенного на одной из городских площадей Новокузнецка.

Возгорание внутри памятника произошел накануне вечером — очевидцы оперативно вызвали спасателей МЧС. По данным пресс-службы ведомства, пожар внутри паровоза устроили лица без определенного места жительства, которые таким образом пытались согреться. Известно, что никто в результате возгорания не пострадал. По информации местных СМИ, паровоз был установлен в 2005 году недалеко от железнодорожного вокзала.

 

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Ирина Селезнева
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