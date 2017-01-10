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Захарова о борьбе с ИГИЛ: США обвиняют Россию в исправлении американских ошибок в Ираке
Политика

Захарова о борьбе с ИГИЛ: США обвиняют Россию в исправлении американских ошибок в Ираке

Сегодня 11:40
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Захарова о борьбе с ИГИЛ: США обвиняют Россию в исправлении американских ошибок в Ираке

Москва, 10 января. Пентагон обвиняет Россию в том, что она не исправляет американские ошибки в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова ответила на заявление главы Минобороны США Эштона Картера о том, что Москва ничего не сделала против запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

Она напомнила ему о словах директора ЦРУ Джона Бреннана, который считает, что выход американских войск из Ирака привел к усилению ИГИЛ.

«Ясно? По логике американских военных, Россия виновата в том, что не исправляет американские ошибки», — констатировала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что, судя по этим высказываниям американских коллег, либо ключевые представители администрации Барака Обамы друг с другом не общаются, либо это просто «катастрофическая глупость».

«Правда, одно другое не исключает», — уточнила Захарова.

Ранее глава ЦРУ увидел связь между выводом войск США из Ирака и усилением ИГ, передает «Газета.ru».

комментарии
Катерина Тимошенская
#мария захарова
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