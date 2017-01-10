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Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Общество

Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

Сегодня 11:41
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Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

Москва, 10 января. Консульский отдел посольства США в российской столице возобновил выдачу виз, прекращенную вчера из-за технических неполадок. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«Консульский отдел посольства США в Москве возобновил свою деятельность в обычном режиме сегодня в 8.00 по московскому времени», — сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы посольства США Марию Олсен.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», работа консульского отдела американского посольства была вчера прекращена из-за проблем с водоснабжением здания. При этом в «Мосводоканале» заявили, что сотрудники посольства к ним за помощью не обращались.

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