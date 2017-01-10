ИГИЛ ведет бои с «умеренной оппозицией» в Сирии

Эль-Баб, 10 января. Армию Турции в боях против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) поддержала «умеренная оппозиция» Сирии.

Турецкая армия ведет операцию по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков «Исламского государства». Столкновения идут с переменным успехом, к турецким войскам присоединились подразделения Свободной сирийской армии (ССА), которая является оппозиционной властям Дамаска. ССА активно использует в боях турецкую бронетехнику, а также пикапы с крупнокалиберными пулеметами на борту. В данный момент фиксируются столкновения небольших групп. Представители Турции сообщили о снижении боевой активности в окрестностях города Эль-Баб для того, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения.