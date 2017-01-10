Фото фрески из таинственной гробницы в Китае появилось в Сети

Пекин, 10 января. Фото из таинственной древней гробницы династии Мин, которая была обнаружена в Китае, появились в Сети. На снимках можно видеть фреску с изображением двух служанок. Горничные одеты в длинные юбки и открывающие плечи пальто.

Ранее эксперты заявили, что это изображение является самым древним среди известных подобных стенных росписей, найденных учеными в провинции Хунань. По предварительным данным, возраст самой гробницы может составлять более 1,4 тыс. лет.

Как сообщала «Газета.ру», длина усыпальницы составляет 14 метров, ширина — два метра. Внутри нее были найдены предметы, которые позволили предположить, что постройку возвели в V или VI вв. н.э.