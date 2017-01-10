Имя Андрея Карлова присвоено выставочному залу в Анкаре

Анкара, 10 января. Именем убитого террористом посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова назвали выставочный зал Центра современного искусства в турецкой столице. Об этом сообщило сегодня агентство Anadolu.

По словам главы муниципалитета района Чанкая Альпера Ташделена, зверское убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у турок и россиян. Он заявил, что терроризм является преступлением против всего человечества. Он также подчеркнул, что в Турции осуждают экстремистов, которые не имеют национальности и религии.

«Данный зал будет всегда хранить память о Карлове», — сообщил Ташделен.

Напомним, российского посла в Турции Андрея Карлова застрелил 22-летний террорист 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки. Правоохранители ликвидировали убийцу, которым оказался тщательно спланировавший преступление турецкий полицейский.