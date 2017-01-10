Пьяная жительница Кузбасса сломала позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку

Кемерово, 10 января. Жительница Новокузнецка Кемеровской области упала с высоты третьего этажа и повредила позвоночник.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, женщина пыталась спуститься с балкона по связанным простыням. Женщина отмечала рождение внучки и в нетрезвом состоянии собралась пойти на дискотеку. Однако дочь заперла ее в квартире и забрала ключи.

49-летнюю женщину это не остановило. Она связала из простыней самодельную веревочную лестницу и попыталась сбежать по ней из квартиры. Между вторым и первым этажом женщина сорвалась вниз.

Она не сразу заметила травму, отряхнулась и пошла в кафе танцевать. Увидев, что заведение закрыто, женщина направилась к другу, где ей стало плохо.

Прибывшие на место врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Женщине предстоит длительное лечение.

Как ранее писала Газета.Ru, велосипедистка сломала позвоночник во время гонки в Рио.