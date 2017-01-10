Российские скелетонисты празднуют победу в борьбе с Маклареном

Москва, 10 января. Федерация бобслея России считает справедливым решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которая отменила временную дисквалификацию российских скелетонистов.

Главный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан заявил, что у главы специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена нет доказательств против российских спортсменов.

«Это абсолютно логичное и справедливое решение. Комиссия признала, что не располагает достаточными доказательствами применения допинга нашими спортсменами, поэтому им разрешено участвовать в соревнованиях», — отметил он.

Чабан подчеркнул, что его подопечные в настоящее время готовятся к международным соревнованиям и намерены показать высокий уровень.

«Будем бороться за самые высокие места. Для спортсмена вообще нет никаких мест, кроме первого, поэтому цели и задачи ставятся максимальные», — рассказал тренер газете «Известия».