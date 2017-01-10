Москвич украл для возлюбленной позолоченную статую бухгалтера из парка

Москва, 10 января. Житель Москвы украл для своей девушки позолоченную статую из парка, сообщили представители главного управления МВД РФ по Москве.
Во время прогулки москвич решил похитить позолоченный «памятник бухгалтеру» из парка в районе Сокольники. Мужчину задержали неподалеку от места преступления.
В полиции обратили внимание, что стоимость статуи составляла три миллиона рублей. Подозреваемый объяснил, что хотел подарить ее своей девушке.
В отношении москвича возбуждено уголовное дело, констатировал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Александр Князев, передает «Газета.ru».
Ранее сообщалось о том, что пьяная жительница Кузбасса сломала позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку.