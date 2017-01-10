FAN-TV Лента новостей
Москвич украл для возлюбленной позолоченную статую бухгалтера из парка
Происшествия

Москвич украл для возлюбленной позолоченную статую бухгалтера из парка

Сегодня 11:22
36

Москвич украл для возлюбленной позолоченную статую бухгалтера из парка

Москва, 10 января. Житель Москвы украл для своей девушки позолоченную статую из парка, сообщили представители главного управления МВД РФ по Москве.

Во время прогулки москвич решил похитить позолоченный «памятник бухгалтеру» из парка в районе Сокольники. Мужчину задержали неподалеку от места преступления.

В полиции обратили внимание, что стоимость статуи составляла три миллиона рублей. Подозреваемый объяснил, что хотел подарить ее своей девушке.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело, констатировал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Александр Князев, передает «Газета.ru».

Ранее сообщалось о том, что пьяная жительница Кузбасса сломала позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Сегодня 11:13
50

Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

Сегодня 11:07
88

Идейные черепомерки: Роман Носиков о победе морали как варианте Конца Света

Сегодня 10:28
87

Сирия сегодня: ВКС РФ напугали американцев, кто виноват в создании ИГИЛ

Сегодня 9:52
446

Сирия новости 10 января 2017 07.00: САА прорвала оборону ИГИЛ в Восточной Гуте, в Алеппо ликвидировали около 50 боевиков

Сегодня 7:00
1104
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пьяная жительница Кузбасса сломала позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку

11:17

Стало известно, почему умерли Керри Фишер и Дебби Рейнольдс

11:17

Россия готовится к запуску новой серии спутников связи «Экспресс»

11:16

Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

11:13

Улюкаев доставлен в Басманный суд

11:12

Московский пенсионер застрелил квартирантку во время ссоры

11:09

Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

11:07

Работник «Почты России» в Москве попался на краже телефонов из посылок

11:06

Пьет, как котенок: мужчина в Тагиле убил сторожа за неудачное сравнение

11:05

Трамп создаст миллион рабочих мест за счет импорта Alibaba в США

11:01

Новый сторожевик пополнит боевой состав Тихоокеанского флота

11:00

Отравление «Боярышником» и коррупция снизили рейтинг регионов РФ в декабре

11:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пьяная жительница Кузбасса сломала позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку
Читать
Закрыть