Работник птицефабрики в Ленобласти надругался над пятилетней дочерью

Волхов, 10 января. 37-летнего жителя Волхова задержали за сексуальное насилие в отношении малолетней дочери. Предполагаемый насильник теперь является главным фигурантом уголовного дела.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Ленинградской области, накануне в правоохранительные органы обратилась женщина, которая обвинила своего мужа в развращении дочери 2011 года рождения. На задержанного мужчину завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего).

При этом источник ФАН сообщил, что подозреваемый является работником птицефабрики. Предварительно установлено, что он надругался над дочерью 9 января в период с 10.00 до 14.00, находясь по месту жительства.