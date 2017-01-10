Улюкаев доставлен в Басманный суд

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Москва, 10 января. Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, который обвиняется в получении взятки, доставлен в столичный Басманный суд.

Сегодня пройдет заседание в Басманном суде Москвы по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Суд должен принять решение о продлении меры пресечения бывшем министру. Известно, что Улюкаев находится под домашним арестом в московской квартире. Министру запрещено пользоваться различными средствами связи и контактировать с кем-либо кроме близких родственников.

Напомним, что в конце ноября 2016 года Басманный суд наложил арест на имущество Улюкаева под Смоленском — под обеспечительным арестом находятся 10 земельных участков. Как сообщала Газета.Ru ранее, экс-министр был освобожден от своих обязанностей по распоряжению российского президента 15 ноября.