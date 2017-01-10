Стало известно, почему умерли Керри Фишер и Дебби Рейнольдс



Вашингтон, 10 января. Стали известны причины смерти актрисы Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс.

Из свидетельства о смерти Фишер следует, что актриса скончалась от сердечного приступа, однако для установления первопричины требуется дальнейшее расследование, уточняет Associated Press.

Мать исполнительницы роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах» Дебби Рейнольдс, прославившаяся после роли в фильме «Поющие под дождем», умерла 28 декабря минувшего года, на следующий день после смерти дочери. По данным свидетельства о смерти Рейнольдс, она погибла от кровоизлияния в мозг, первопричиной значится гипертония.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Фишер и Рейнольдс были похоронены 5 января.

