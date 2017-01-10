Московский пенсионер застрелил квартирантку во время ссоры

Москва, 10 января. Пожилой мужчина выстрелил в голову квартирантке из ружья во время ссоры в Москве, сообщили в главном управлении МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Айвазовского. В квартире был обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением головы.

«Там же обнаружен мужчина с огнестрельным ранением», — рассказали в правоохранительных органах.

Как удалось установить полицейским, во время ссоры 61-летний мужчина выстрелил в голову квартирантке из ружья. После этого он попытался свести счеты с жизнью. Пенсионер госпитализирован. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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