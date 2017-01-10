Северный флот прикроет Арктику ракетными системами «Триумф»

Североморск, 10 января. Соединения ПВО Северного флота, вооруженные системами С-400 «Триумф», заступят на боевое дежурство в начале 2017 года.

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетных систем «Триумф» освоили новый вид вооружения на полигоне Капустный Яр в Астраханской области в конце 2016 года. На полигоне ракетчики отработали ведение противовоздушного боя с уничтожением ракет-мишеней, которые имитировали новейшие средства вооружения условного противника. Ракетная система С-400 «Триумф» способна уничтожить все типы самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и перспективных средств нападения и предназначена для эффективной защиты наземных объектов.