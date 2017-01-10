Трамп создаст миллион рабочих мест за счет импорта Alibaba в США

Вашингтон, 10 января. Избранный президент США Дональд Трамп ведет переговоры с главой одной из крупнейших китайских компании Alibaba Group Джеком Ма о расширении работающего в США филиала.

Предполагается, что эти меры позволят создать в Соединенных Штатах дополнительно миллион рабочих мест. Речь идет о торговле одеждой, вином и фруктами.

«Мы нацелены на малый бизнес, поэтому мы конкретно говорили о поддержке 1 млн малых предприятий, особенно на Среднем Западе Америки. Малый бизнес будет использовать торговую платформу для продажи своей сельскохозяйственной продукции и американских услуг в Азию и в Китай», — цитирует Ма телеканал CNBC.