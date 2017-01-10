Отравление «Боярышником» и коррупция снизили рейтинг регионов РФ в декабре

Москва, 10 января. В рейтинге социально-политической устойчивости регионов России за декабрь лидерами падения стали Хакасия и Приморский край.

Согласно данным фонда «Петербургская политика», небольшой рост показали Мордовия и Воронежская область (по 0,2 балла).

Как пишет газета «Известия», на показатели регионов в декабре повлияли несколько событий. Самыми значительными стали отравление настойкой «Боярышника» в Иркутске и коррупционные скандалы в отношении местных чиновников в Хакасии и Приморском крае.

Напомним, в Иркутской области от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» погибли 78 человек.

Также ранее в Хакасии был арестован руководитель администрации губернатора Владимир Бызов, отвечающий за внутреннюю политику.