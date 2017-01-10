Россия готовится к запуску новой серии спутников связи «Экспресс»

Москва, 10 января. Российская компания «Информационные спутниковые системы» в сотрудничестве с ФГУП «Космическая связь» приступила к разработке новой серии российских телекоммуникационных спутников, первые из которых планируется запустить ближе к концу 2019 года.

«Работы по созданию новых спутников связи официально стартовали со вступлением в конце декабря в силу контракта, заключённого между АО «ИСС» и ФГУП «Космическая связь» в середине прошлого года», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Европейским партнером «ИСС» выступает компания Thales Alenia Space. Транспондеры спутников будут работать в сантиметровом и дециметровом диапазоне. Спутники получат названия «Экспресс-80» или «Экспресс-103», поскольку будут размещены на 80 и 103 градусе восточной долготы.

Важной особенностью новых спутников будет унифицированная базовая платформа для создания спутников среднего класса «Экспресс-1000», которая обладает широкими возможностями варьирования полезной нагрузки спутника.