Работник «Почты России» в Москве попался на краже телефонов из посылок

Москва, 10 января. Оператора «Почты России» в Москве поймали на краже трех мобильных телефонов из посылок. Работник предприятия признался в совершении преступления, за которое ему теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

1 января сотрудник охраны логистического почтового центра «Внуково» при осмотре личных вещей одного из сотрудников «Почты России» обнаружил у него новые мобильные устройства. Пойманный на краже работник не смог внятно объяснить, как к нему попали эти телефоны, после чего признался, что преступил закон.

«В дальнейшем материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — пояснил РИАМО сотрудник пресс-службы «Почты России».

Собеседник агентства добавил, что злоумышленника уволят, а присвоенные им телефоны вернут адресатам.