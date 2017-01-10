Пьет, как котенок: мужчина в Тагиле убил сторожа за неудачное сравнение

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Нижний Тагил, 10 января. Правоохранительные органы Нижнего Тагила совместно со следователями раскрыли убийство сторожа пилорамы.

Как стало известно, убийство произошло 5 января. В результате следственных мероприятий были задержаны мужчины 1997 и 1986 годов рождения. По имеющейся информации, они пришли к охраннику и вместе с ним употребляли алкогольные напитки. После застолья они ушли, но затем 19-летний парень вернулся, чтобы выпить еще. Вскоре между ними разгорелся конфликт.

По предварительной версии, ссора случилась по причине того, что сторож упрекнул молодого человека в том, что тот пьет малыми дозами, «как котенок». Гость обиделся, схватил ружье сторожа и застрелил его. После этого мужчина спрятал оружие в снегу, сообщает Ura.ru.

Затем преступник вызвал экстренные службы и сообщил, что обнаружил труп. В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.