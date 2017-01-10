Рыбаков-живодеров, наехавших на гренландского кита, ищут в Хабаровском крае



Хабаровск, 10 января. Прокуратура Хабаровского края проверит видеоролик, на котором группа людей на катере давят гренландского кита. Экологи опасаются, что кит мог получить серьезные травмы от винтовых механизмов лодки и требуют найти живодеров.

О том, что материалы издевательств над китом направлены в надзорное ведомство, сообщили представители ФГБУ «Заповедное Приамурье». Предполагаемое место происшествия, по данным учреждения, расположено в бухте Врангеля на материковом побережье Охотского моря на расстоянии около 50 км от южной границы национального парка Шантарские острова». Ролик столкновения катера с китом появился на видеохостинге YouTube.

«Более того, он транслировался и на одном из местных телеканалов в качестве примера интересного и увлекательного отдыха По непроверенным данным, в лодке могли находиться гиды одной из туристических компаний, организующей туры на Шантарские острова», — уточнили в «Заповедном Приамурье».

Директор ФГБУ Владимир Андронов заявил журналистам, что природоохранная прокуратура нас уже начала проверку и направила в запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство и МВД.

Гренландский или полярный кит обитает в северном полушарии, находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу, напоминает «Газета.ру».