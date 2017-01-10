Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

По сообщениям из открытых источников, Россия приступила к сокращению добычи нефти, придерживаясь соглашения с нефтедобывающими странами. Еще раз оценить последствия такого шага и возможную реакцию США и их сланца корреспондент Федерального агентства новостей попросил заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

Снижение добычи пока превышает ранее озвученную цель для января, которая составляла 50 тысяч баррелей в сутки. При этом ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день. К странам картеля присоединилось и 11 не входящих туда государств, включая Россию. Они согласовали суммарное сокращение своей добычи на 558 тысяч баррелей в сутки.

«Не будем забывать, что сокращение добычи России происходит от исторического максимума в октябре. То есть, это сокращение может как носить и сезонный характер, так и хорошо лечь в соглашение с ОПЕК. Как результат этого соглашения — сейчас цена на нефть поднялась и закрепилась в районе 55 долларов за баррель. Риски есть и при таком уровне, ведь на цены на нефть влияет множество факторов. Но риски эти скорее для мировой отрасли, чем для нас. Если все страны из соглашения сокращают объемы добычи, рисков нет: избыток уходит, цена начинает расти. рыночные доли остаются прежними, покупатели приобретают практически те же объемы. Однако если сейчас какая-нибудь из стран ОПЕК или тех, кто присоединился к соглашению, начнет нарушать договоренности, возникает опасность падения цен и изменения рыночных долей. Тогда мы будем вынуждены резко нарастить добычу, чтобы продолжать бороться за рынок», — комментирует эксперт ФАН.

По его словам, в этом случае произойдет пролонгация мирового кризиса. В какой-то момент может даже возникнуть дефицит нефти. Ряд экспертов ожидали, что в этих условиях резко активизируется Вашингтон и сланцевая нефть.

«Не жду активности американцев. Нынешние цены для них дискомфортны. Если посмотреть на статистику последних трех месяцев, то можно увидеть много интересного. Например, произошел резкий скачок добычи сланцевой нефти, когда было достигнуто предварительное соглашение ОПЕК. На неких надеждах и ожиданиях они нарастили добычу на 150 тысяч баррелей в сутки, но при этом после достижения договоренностей добыча зафиксировалась и изменяется в пределах 20 тысяч баррелей в сутки. Общая сумма добычи в сутки — 8700 тысяч баррелей. Это все потому, что большинство месторождений сланцевой нефти все еще остается крайне нерентабельным», — продолжает Фролов.

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Получается, их эксплуатация и развитие при нынешнем уровне цен невозможны. А геологические ожидания в Штатах были высокими.

«У американских сланцевых компаний до сих пор наблюдается колоссальное долговое бремя, которое несовместимо с жизнью. Более ста компаний разорены. Активы были пересчитаны и обесценились у некоторых в десять раз. Многие люди были просто уволены. Откуда вы возьмете сейчас кадры, чтобы наращивать бурение в прежних объемах, чтобы банально возить необходимые материалы? Люди, которые могли вложить в добычу сланца деньги, понимают, что на этом деле ничего не заработать. Раньше компании могли компенсировать свои убытки за счет нефти и высоких на нее цен, но не сейчас. Все нетрадиционные компании не имеют физической возможности резко нарастить добычу. Иначе рынок обрушится. Два миллиона баррелей уберет с рынка ОПЕК, и тут США вбросят миллион. И что произойдет? Цены рухнут», — резюмирует собеседник.