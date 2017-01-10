Американские бомбардировщики напустили на Калифорнию роль мини-дронов

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Вашингтон, 10 января. ВС США успешно провели испытания роя миниатюрных беспилотников, сообщили в пресс-службе Пентагона.

В октябре 2016 года ВС США провели успешную демонстрацию роя дронов, который состоял из 103 микро-БПЛА Perdix. По данным пресс-службы Минобороны США, вес летательных аппаратов составляет 290 граммов, они были запущены с истребителей F/A-18 Super Hornet на военном полигоне в Калифорнии. Известно, что микродроны показали способности к «самолечению" и выработке коллективных «решений”. В Пентагоне заявили, что дроны надежны и могут применяться не только на службе ВС, но и реализовываться в коммерческом секторе.