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Американские бомбардировщики напустили на Калифорнию рой мини-дронов
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    Американские бомбардировщики напустили на Калифорнию рой мини-дронов

    10:52  10 Января 2017  /обновлено: 10:54  10 Января 2017
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    Американские бомбардировщики напустили на Калифорнию роль мини-дронов

    Вашингтон, 10 января. ВС США успешно провели испытания роя миниатюрных беспилотников, сообщили в пресс-службе Пентагона.

    В октябре 2016 года ВС США провели успешную демонстрацию роя дронов, который состоял из 103 микро-БПЛА Perdix. По данным пресс-службы Минобороны США, вес летательных аппаратов составляет 290 граммов, они были запущены с истребителей F/A-18 Super Hornet на военном полигоне в Калифорнии. Известно, что микродроны показали способности к «самолечению" и выработке коллективных «решений”. В Пентагоне заявили, что дроны надежны и могут применяться не только на службе ВС, но и реализовываться в коммерческом секторе.

    Автор: Ирина Селезнева
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