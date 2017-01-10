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Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа
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Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Сегодня 11:13
47

Где ваши доказательства? Как США разжигают конфликт перед приходом Трампа

Отсутствие доказательств о якобы причастности России к кибератакам в представленном американской общественности докладе спецслужб Соединенных Штатов объясняется спецификой работы секретных служб. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Джон Кирби. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о бездоказательных обвинениях в отношении России.

По словам Кирби, отсутствие доказательной базы продиктовано спецификой деятельности авторов документа: раскрыть свои источники и методы работы было бы крайне безответственно для американской разведки. Представитель Госдепа подчеркнул, что выводы разведывательных служб были представлены в «надлежащем виде».

Стоит обратить внимание, что представитель Государственного департамента постарался обойти тему потери доверия к разведке Соединенных Штатов в свете крупного ее провала, который заключался в оценке оружейного арсенала иракского правительства Саддама Хусейна. Он отметил, что каждый элемент разведывательных данных не может быть точен на 100%.

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«Мы имеем дело с политическим решением, а не с полицейским расследованием, когда какая-то группа лиц совершает какое-то преступление против другого лица. В этом случае подыскивается повод для того, чтобы спровоцировать конфликт, предлог для которого был найден случайно. Имели или не имели место эти кибератаки, не так важно, а их характер и размеры чрезвычайно преувеличены, значение их весьма невелико. Соединенные Штаты, в свою очередь, с высокой долей вероятности похищали информацию и проводили провокацию в киберпространстве против российского государства и наших частных компаний. И никто из этого не делает никакой трагедии, потому что нам невыгодно нагнетать ситуацию, которая и так в сложном положении. США фактически придумали весь этот скандал. Такова их общая стратегия — формирование конфликта», — пояснил корреспонденту ФАН эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

Где ваши доказательства? Как США разжигают конфликт перед приходом Трампа

По мнению эксперта, после прихода Дональда Трампа никто не будет вести расследование по бездоказательным обвинениям в отношении России. Никто не понесет наказание.

«В свое время Колин Пауэлл заявлял о том, что у Ирака есть оружие массового поражения. В итоге его не было, был уничтожен миллион иракцев. Никто не был наказан за это. Я думаю, что это очень удачное сравнение. Для них важно спровоцировать конфликт любыми способами. Завести ситуацию в такое положение, чтобы противостояние шло уже само собой, несмотря на приход новой администрации. Соединенные Штаты разыгрывают ситуацию, потом ждут, как Россия на нее ответит. На данный момент мы реагируем очень правильно. Но уходящей администрации нужна война в любом ее виде», — резюмировал Владимир Киреев.

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Илья Мурмский
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