Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Отсутствие доказательств о якобы причастности России к кибератакам в представленном американской общественности докладе спецслужб Соединенных Штатов объясняется спецификой работы секретных служб. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Джон Кирби. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о бездоказательных обвинениях в отношении России.

По словам Кирби, отсутствие доказательной базы продиктовано спецификой деятельности авторов документа: раскрыть свои источники и методы работы было бы крайне безответственно для американской разведки. Представитель Госдепа подчеркнул, что выводы разведывательных служб были представлены в «надлежащем виде».

Стоит обратить внимание, что представитель Государственного департамента постарался обойти тему потери доверия к разведке Соединенных Штатов в свете крупного ее провала, который заключался в оценке оружейного арсенала иракского правительства Саддама Хусейна. Он отметил, что каждый элемент разведывательных данных не может быть точен на 100%.

Читайте также: Разведка США увидела конец американского господства

«Мы имеем дело с политическим решением, а не с полицейским расследованием, когда какая-то группа лиц совершает какое-то преступление против другого лица. В этом случае подыскивается повод для того, чтобы спровоцировать конфликт, предлог для которого был найден случайно. Имели или не имели место эти кибератаки, не так важно, а их характер и размеры чрезвычайно преувеличены, значение их весьма невелико. Соединенные Штаты, в свою очередь, с высокой долей вероятности похищали информацию и проводили провокацию в киберпространстве против российского государства и наших частных компаний. И никто из этого не делает никакой трагедии, потому что нам невыгодно нагнетать ситуацию, которая и так в сложном положении. США фактически придумали весь этот скандал. Такова их общая стратегия — формирование конфликта», — пояснил корреспонденту ФАН эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

По мнению эксперта, после прихода Дональда Трампа никто не будет вести расследование по бездоказательным обвинениям в отношении России. Никто не понесет наказание.