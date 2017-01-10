Гражданка Казахстана пойдет под суд за убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

Минск, 10 января. Женщине, подозреваемой в убийстве настоятельницы Свято-Ксениевского монастыря в Белоруссии, предъявили обвинение. Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК страны по Минской области Татьяна Белоног.

«Ей уже предъявили обвинение по статье 139 УК Белоруссии (убийство)», — цитирует ее РИА Новости. Белоног уточнила, что подозреваемая находится под арестом.

Ранее сообщалось, что матушку Василиссу зарезала 29-летняя послушница из Казахстана, которую приютили в монастыре. По данному фату было возбуждено уголовное дело. В следствии не исключают, что предполагаемая убийца пошла на преступление в результате помутнения рассудка.

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