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Гражданка Казахстана пойдет под суд за убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии
Общество

Гражданка Казахстана пойдет под суд за убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

Сегодня 10:56
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Гражданка Казахстана пойдет под суд за убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

Минск, 10 января. Женщине, подозреваемой в убийстве настоятельницы Свято-Ксениевского монастыря в Белоруссии, предъявили обвинение. Об этом сегодня сообщила официальный представитель СК страны по Минской области Татьяна Белоног.

«Ей уже предъявили обвинение по статье 139 УК Белоруссии (убийство)»,  — цитирует ее РИА Новости. Белоног уточнила, что подозреваемая находится под арестом.

Ранее сообщалось, что матушку Василиссу зарезала 29-летняя послушница из Казахстана, которую приютили в монастыре. По данному фату было возбуждено уголовное дело. В следствии не исключают, что предполагаемая убийца пошла на преступление в результате помутнения рассудка.

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Ксения Тасманова
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