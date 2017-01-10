Донецк и Ясиноватая подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

Донецк, 10 января. Киевские силовики ночью обстреляли из тяжелой артиллерии промзоны вблизи Ясиноватой в ДНР.

Об этом рассказали в силовых ведомствах республики.

Украинские военнослужащие открыли огонь около полуночи. Они стреляли по территории Ясиноватой из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Обстрел производился с направления Авдеевки.

Также были обстреляны поселки Крутая Балка Ясиноватского района и Александровка на западе Донецка.

Как ранее писала Газета.Ru, ВСУ обстреляли село на юге ДНР, в результате чего получил осколочные ранения ребенок.