Донецк и Ясиноватая подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

Донецк, 10 января. Киевские силовики ночью обстреляли из тяжелой артиллерии промзоны вблизи Ясиноватой в ДНР.
Об этом рассказали в силовых ведомствах республики.
Украинские военнослужащие открыли огонь около полуночи. Они стреляли по территории Ясиноватой из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Обстрел производился с направления Авдеевки.
Также были обстреляны поселки Крутая Балка Ясиноватского района и Александровка на западе Донецка.
Как ранее писала Газета.Ru, ВСУ обстреляли село на юге ДНР, в результате чего получил осколочные ранения ребенок.