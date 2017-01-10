Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Новороссия, 10 января. Силы ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, нарушая режим прекращения огня между сторонами конфликта.

Украинская артиллерия обстреливает пригород Горловки

Два жилых частных дома были повреждены в ходе обстрела артиллерией ВСУ поселка Зайцево в районе Горловки Донецкой народной республики.

Один из домов подвергся прямому попаданию снаряда, второй — осколочным повреждениям, сообщает агентство ДАН со слов главы администрации Горловки Иван Приходько.

В настоящее время обстрел Зайцево продолжается, население, проживающее в районах, граничащих с линией соприкосновения, укрылось в подвалах и убежищах.

Кроме того, артиллерия ВСУ обстреляла минувшей ночью территорию промзоны в районе города Ясиноватая, и поселки Крутая Балка Ясиноватского районе и Александровка на западе Донецка, сообщил источник агентства в силовых ведомствах ДНР.

Украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР за последние 24 часа

Силы ВСУ за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции Луганской народной республики.

Оборонное ведомство республики сообщило, что украинские силовики выпустили порядка ста снарядов из 120 и 82-мм минометов по позициям ополченцев в районе села Калиновка с направления населенного пункта Луганское.

В ДНР стартовали студенческие военно-спортивные игры «Заря-2017»

В городе Снежное на востоке Донецкой народной республики стартовали зимние военно-спортивные игры «Заря-2017», в которых примут участие студенты вузов ДНР и ЛНР.

Участники соревнований будут состязаться в преодолении полосы препятствий, разборке и сборке оружия, марш-броске и прочих дисциплинах. Игры продлятся до 14 января.