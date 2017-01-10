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Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»
Новороссия

Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Сегодня 13:32
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В ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Новороссия, 10 января. Силы ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, нарушая режим прекращения огня между сторонами конфликта.

Украинская артиллерия обстреливает пригород Горловки

Два жилых частных дома были повреждены в ходе обстрела артиллерией ВСУ поселка Зайцево в районе Горловки Донецкой народной республики.

Один из домов подвергся прямому попаданию снаряда, второй — осколочным повреждениям, сообщает агентство ДАН со слов главы администрации Горловки Иван Приходько.

В настоящее время обстрел Зайцево продолжается, население, проживающее в районах, граничащих с линией соприкосновения, укрылось в подвалах и убежищах.

Кроме того, артиллерия ВСУ обстреляла минувшей ночью территорию промзоны в районе города Ясиноватая, и поселки Крутая Балка Ясиноватского районе и Александровка на западе Донецка, сообщил источник агентства в силовых ведомствах ДНР.

Украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР за последние 24 часа

Силы ВСУ за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции Луганской народной республики.

Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Оборонное ведомство республики сообщило, что украинские силовики выпустили порядка ста снарядов из 120 и 82-мм минометов по позициям ополченцев в районе села Калиновка с направления населенного пункта Луганское.

В ДНР стартовали студенческие военно-спортивные игры «Заря-2017»

В городе Снежное на востоке Донецкой народной республики стартовали зимние военно-спортивные игры «Заря-2017», в которых примут участие студенты вузов ДНР и ЛНР.

Участники соревнований будут состязаться в преодолении полосы препятствий, разборке и сборке оружия, марш-броске и прочих дисциплинах. Игры продлятся до 14 января.

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