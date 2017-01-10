ИГИЛ как порождение США: глава ЦРУ признал связь терроризма с операцией в Ираке

Вашингтон, 10 января. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан предположил, что вывод американских войск из Ирака стал причиной усиления террористической организации «Исламское государство».

Бреннан убежден, что в 2011 году США допустили ошибку, совершив вывод войск из Ирака. По его мнению, это способствовало усилению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) в ближневосточном регионе.

«Я не думаю, что он (вывод войск США. — Прим. ФАН) было причиной этого (создания ИГИЛ. — Прим. ФАН). Я думаю, что это было фактором, который внес вклад в последующие события», — рассуждал он.

Бреннан обратил внимание, что если бы силы США находились в Ираке, они смогли бы консультировать и помогать властям в Багдаде.

Стоит отметить, что в апреле 2003 года международная коалиция во главе США вторглась в Ирак и свергла режим Саддама Хусейна, что привело к дестабилизации в регионе, которой воспользовались террористы ИГИЛ.

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