Стадионы для тренировок участников ЧМ-2018 решают проблемы с газоном

Санкт-Петербург, 10 января. Маленькие стадионы, которые по плану были выбраны местом проведения тренировок команд-участниц ЧМ-2018, встали перед проблемой настила натурального газона.

По требованиям ФИФА необходим именно натуральный газон, однако для его настила нужны не только закупка газона, но и дополнительный штат сотрудников, которые будут его обслуживать. И все это ради одного месяца тренировок, так как в дальнейшем этим стадионам натуральный газон просто не нужен.

Особенно этот вопрос остро стоит в Петербурге, где климатические особенности потребуют дополнительных затрат по содержанию травы.

Владельцы стадиона обращаются к организаторам с просьбой пересмотреть вопрос по настилке натурального газона, заменив его на искусственный последнего поколения.