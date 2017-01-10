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Русофобская кампания Обамы сплотила россиян вокруг власти и Путина
Политика

Русофобская кампания Обамы сплотила россиян вокруг власти и Путина

Сегодня 10:50
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Русофобская кампания Обамы сплотила россиян вокруг власти и Путина

Москва, 10 января. По оценкам политологов, в настоящее время российское общество достигло очень высокой степени консолидации — вокруг властных структур и в первую очередь вокруг президента Путина. Это стало возможным отчасти благодаря развернутой уходящей в отставку администрацией США русофобской пропагандистской кампании — она возымела обратный эффект.

«Они хотели дискредитировать российского президента, заставить общество отказаться от него ради дешевых кредитов и других «печенек». А столкнулись с обратной реакцией русского характера — добились того, что рейтинги Владимира Путина бьют очередные рекорды, общество консолидируется вокруг него», — заявил в беседе с «Известиями» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Среди важнейших политических трендов в наступившем году, отмечает издание, будут встречи президента Путина и приступающего вскоре к выполнению своих должностных обязанностей избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, в России ожидаются замены в команде губернаторов.

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Валентин Меликов
#владимир путин
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