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Суд ДНР приговорил украинского шпиона к 11 годам тюрьмы
Новороссия

Суд ДНР приговорил украинского шпиона к 11 годам тюрьмы

Сегодня 10:26
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Суд ДНР приговорил украинского шпиона к 11 годам тюрьмы

Донецк, 10 января. Гражданин Украины получил 11 лет тюрьмы за шпионаж на территории Донецкой народной республики. Об этом во вторник сообщило министерство государственной безопасности ДНР.

Там пояснили, что подсудимый был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. Он собирал и передавал Киеву данные о передвижении военной техники, дислокации подразделений ДНР и другие ценные сведения. Правоохранительные органы республики задержали мужчину в феврале 2015 года.

Напомним, что осенью прошлого года суд Украины приговорил к трем годам ополченца ДНР, который не принимал непосредственного участия в боевых действиях, а просто охранял военную технику и склады.

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Геннадий Плющев
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