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Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Туве
Происшествия

Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Туве

Сегодня 10:32
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Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Туве
Кызыл, 10 января. Обстоятельства гибели 13-летнего мальчика на занятиях по баскетболу в спортивной школе в Туве выясняют следователи. По предварительным данным, мальчик получил смертельную травму после падения на него футбольных ворот. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК РФ по Туве,накануне в спортивной школе в селе Тээли во время игры в баскетбол на 13-летнего игрока упали футбольные ворота. Подростка госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В тот же день он скончался. «По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась закрытая черепно-мозговая травма», — рассказали в СУ СК РФ.

Точные причины смерти установят после  судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проведен осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
 

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Ярослава Замысловатова
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