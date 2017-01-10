Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Туве



Кызыл, 10 января. Обстоятельства гибели 13-летнего мальчика на занятиях по баскетболу в спортивной школе в Туве выясняют следователи. По предварительным данным, мальчик получил смертельную травму после падения на него футбольных ворот. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК РФ по Туве,накануне в спортивной школе в селе Тээли во время игры в баскетбол на 13-летнего игрока упали футбольные ворота. Подростка госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В тот же день он скончался. «По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась закрытая черепно-мозговая травма», — рассказали в СУ СК РФ.

Точные причины смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проведен осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

