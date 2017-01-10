Команда Поветкина опоздала на вскрытие допинг-пробы Б боксера

Москва, 10 января. Представители российского боксера Александра Поветкина опоздали на вскрытие допинг-пробы Б, поэтому Всемирный боксерский совет принял решение о переносе на неопределенный срок повторного вскрытия.

Всемирный боксерский совет перенес на неопределенный срок процедуру вскрытия допинг-пробы Б боксера-супертяжа Александра Поветкина. Об этом рассказал глава WBC Маурисио Сулейман. По словам президента боксерского совета, представители Поветкина не смогли прибыть вовремя на вскрытие пробы и запросили проведение процедуры в другое время. Напомним, что повторная допинг-проба, результаты которой были обнародованы в конце декабря 2016 года, показала, что в крови российского спортсмена не было запрещенных веществ.



