Стало известно, у кого в РФ могут взыскать жилье в счет погашения долга

Москва, 10 января. Министерство юстиции России дало пояснение разработанной и направленной на обсуждение процедуре взыскания у должника единственного жилья в счет погашения кредита.

Ранее ведомство разработало процедуру взыскания у должника жилья в счет погашения кредита в том случае, если жилплощадь по размеру и стоимости превышают разумную потребность в жилище. Проект федерального закона опубликован для общественного обсуждения.

Жилое помещение могут взыскать, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина и членов его семьи в жилище. Также будет учитываться площадь жилого помещения и его стоимость.

Взыскать жилое помещение смогут в судебном порядке. Как отметили в министерстве, такие меры предпримут только в случае отсутствия у человека иного имущества, а также несоразмерности заработной платы и иных доходов должника его обязательствам.