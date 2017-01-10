Новый сторожевик пополнит боевой состав Тихоокеанского флота
Владивосток, 10 января. Тихоокеанский флот получит на вооружение новый сторожевой корабль ближней морской зоны «Совершенный».
Сейчас корвет «Совершенный» проходит последние испытания, которые ведут специалисты ТОФ по связи, вооружению, РЭБ и противовоздушной обороне. Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, также корвет может выполнять огневую поддержку морского десанта. Сторожевик вооружен противокорабельными ракетами «Уран», ЗРК «Редут», торпедами, оборудованием РЭБ и гранатометными установками. Корабль несет на борту противолодочный вертолет Ка-27. «Совершенный» войдет в боевой состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.