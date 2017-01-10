Новый сторожевик пополнит боевой состав Тихоокеанского флота

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Владивосток, 10 января. Тихоокеанский флот получит на вооружение новый сторожевой корабль ближней морской зоны «Совершенный».

Сейчас корвет «Совершенный» проходит последние испытания, которые ведут специалисты ТОФ по связи, вооружению, РЭБ и противовоздушной обороне. Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, также корвет может выполнять огневую поддержку морского десанта. Сторожевик вооружен противокорабельными ракетами «Уран», ЗРК «Редут», торпедами, оборудованием РЭБ и гранатометными установками. Корабль несет на борту противолодочный вертолет Ка-27. «Совершенный» войдет в боевой состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.