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Неотремонтированные фасады домов в Петербурге закроют баннерами к ЧМ-2018
Общество

Неотремонтированные фасады домов в Петербурге закроют баннерами к ЧМ-2018

Сегодня 10:22
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Неотремонтированные фасады домов в Петербурге закроют баннерами к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 10 января. Адмиралтейский, Центральный и Петроградские районы не успевают отремонтировать все фасады исторических домов, находящихся на туристических маршрутах ЧМ-2018.

В настоящий момент картина плачевная — 96 домов остаются без ремонта в Петроградском районе, порядка 100 — в Центральном районе и 30 — в Адмиралтейском. Причин, по которым районные администрации не смогут привести все фасады в надлежащий порядок, несколько.

Одна из них — это отсутствие надлежащего финансирования. Во-вторых, не везде возможно установить собственника здания, который и должен проводить ремонт фасада.

Поэтому некоторые администрации заключили предварительную договоренность с центром размещения рекламы — те фасады, которые не успеют отремонтировать, будут закрывать рекламными щитами и щитами с символикой ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций 2017. 

Как сообщала Газета.Ru, комитет по строительству Петербурга и компания «Метрострой» заключили новый договор на выполнение дополнительных работ в рамках ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены».

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Дана Балан
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