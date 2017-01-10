Неотремонтированные фасады домов в Петербурге закроют баннерами к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 10 января. Адмиралтейский, Центральный и Петроградские районы не успевают отремонтировать все фасады исторических домов, находящихся на туристических маршрутах ЧМ-2018.

В настоящий момент картина плачевная — 96 домов остаются без ремонта в Петроградском районе, порядка 100 — в Центральном районе и 30 — в Адмиралтейском. Причин, по которым районные администрации не смогут привести все фасады в надлежащий порядок, несколько.

Одна из них — это отсутствие надлежащего финансирования. Во-вторых, не везде возможно установить собственника здания, который и должен проводить ремонт фасада.

Поэтому некоторые администрации заключили предварительную договоренность с центром размещения рекламы — те фасады, которые не успеют отремонтировать, будут закрывать рекламными щитами и щитами с символикой ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций 2017.

Как сообщала Газета.Ru, комитет по строительству Петербурга и компания «Метрострой» заключили новый договор на выполнение дополнительных работ в рамках ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены».