Поиски двоих вахтовиков-живодеров, жестоко убивших медведя, продолжаются в Якутии



Якутск, 10 января. Двое из троих вахтовиков-живодеров, жестоко расправившихся с медведем весной прошлого года, до сих пор не найдены.

Как стало известно ФАН, личности их установлены. Это Николай К. и Дарже Н. По месту их регистрации мужчины не были обнаружены, на повестки не откликаются.

В настоящее время правоохранители допросили только одного подозреваемого Андрея Р. Но обвинение ему до сих пор не предъявлено, так как не были взяты показания еще у двоих подозреваемых.

Напомним, в конце декабря минувшего года Сеть потрясло видео, на котором группа мужчин на двух грузовиках давит медведя. Кроме того, один из участников жестокой расправы над животным ударил медведя ломом.

Живодерами оказались сотрудники одного из промышленных предприятий в Якутии. Один из задержанных полицией вахтовиков позже объяснил свой поступок самообороной.