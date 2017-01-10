FAN-TV Лента новостей
ДНР: два дома под Горловкой уничтожены обстрелом ВСУ
Новороссия

ДНР: два дома под Горловкой уничтожены обстрелом ВСУ

Сегодня 10:40
72

ДНР: два дома под Горловкой уничтожены обстрелом ВСУ

Донецк, 10 января. В результате обстрелов со стороны киевских силовиков были повреждены два частных дома в населенном пункте Зайцево, расположенном под Горловкой. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

По его словам, этой ночью было зафиксировано несколько обстрелов со стороны ВСУ. Он сообщил, что в один дом было прямое попадание, второй дом был поврежден частично. В настоящее время мирные люди, которые прятались от обстрелов в подвалах и убежищах, продолжают там укрываться, потому что ВСУ не прекращают обстрел.

Как ранее сообщала Газета.Ru, депутат Рады Украины Надежда Савченко заявила, что хочет встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в украинской столице.

комментарии
Дана Балан
#донбасс
Новости партнеров
Эксклюзив

Идейные черепомерки: Роман Носиков о победе морали как варианте Конца Света

Сегодня 10:28
75

Сирия сегодня: ВКС РФ напугали американцев, кто виноват в создании ИГИЛ

Сегодня 9:52
389

Сирия новости 10 января 2017 07.00: САА прорвала оборону ИГИЛ в Восточной Гуте, в Алеппо ликвидировали около 50 боевиков

Сегодня 7:00
1050

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Вчера 22:30
747

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Вчера 20:37
1338
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп создаст миллион рабочих мест за счет импорта Alibaba в США

11:01

Новый сторожевик пополнит боевой состав Тихоокеанского флота

11:00

Отравление «Боярышником» и коррупция снизили рейтинг регионов РФ в декабре

11:00

Рыбаков-живодеров, наехавших на гренландского кита, ищут в Хабаровском крае

11:00

Гражданка Казахстана пойдет под суд за убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

10:56

ИГИЛ как порождение США: глава ЦРУ признал связь терроризма с операцией в Ираке

10:56

Американские бомбардировщики напустили на Калифорнию рой мини-дронов

10:52

Русофобская кампания Обамы сплотила россиян вокруг власти и Путина

10:50

Донецк и Ясиноватая подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

10:43

ДНР: два дома под Горловкой уничтожены обстрелом ВСУ

10:40

Стадионы для тренировок участников ЧМ-2018 решают проблемы с газоном

10:38

Команда Поветкина опоздала на вскрытие допинг-пробы Б боксера

10:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп создаст миллион рабочих мест за счет импорта Alibaba в США
Читать
Закрыть