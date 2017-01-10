ДНР: два дома под Горловкой уничтожены обстрелом ВСУ

Донецк, 10 января. В результате обстрелов со стороны киевских силовиков были повреждены два частных дома в населенном пункте Зайцево, расположенном под Горловкой. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

По его словам, этой ночью было зафиксировано несколько обстрелов со стороны ВСУ. Он сообщил, что в один дом было прямое попадание, второй дом был поврежден частично. В настоящее время мирные люди, которые прятались от обстрелов в подвалах и убежищах, продолжают там укрываться, потому что ВСУ не прекращают обстрел.

Как ранее сообщала Газета.Ru, депутат Рады Украины Надежда Савченко заявила, что хочет встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в украинской столице.